Представители Краснодарской ТЭЦ 13 августа заявили, что начало отопительного сезона под угрозой срыва из-за долгов предприятий АТЭК и «Краснодартеплосеть»

Что произошло? 13 августа пресс-служба ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (ТЭЦ — предприятие ПАО «Лукойл») распространила информацию о том, что долг АТЭК перед ТЭЦ составил 415,3 млн рублей, а «Краснодартеплосети» — 234,3 млн рублей. Из-за этого «Лукойл-Кубаньэнерго» ввело ограничения подачи теплоэнергии по магистрали «ТЭЦ — Центр города», снизив температуру в подающей трубе до 60 °С. В сообщении также было указано, что большой объем долгов не дает своевременно проводить плановые ремонтные работы перед началом отопительного сезона.

Что ответили в АТЭК? Представитель компании в тот же день рассказал порталу Юга.ру, что управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) задолжали им за потребленное тепло и горячую воду более 2,5 млрд рублей. Из-за этого компания планирует направить властям представления об отзыве лицензий у УК и ТСЖ, имеющих долги. 14 августа журналисту Юга.ру уточнили, что долги перед ТЭЦ будут стабильно погашать. Основные платежи этому и другим поставщикам запланированы на начало отопительного сезона. При этом, по словам представителя АТЭК, долги тепловиков перед «Лукойлом» ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Также в АТЭК объяснили, как скажется снижение температуры в подающей трубе до 60 °С на жизни горожан. «Снижение параметров может отразиться на температуре ресурса, поставляемого на многоквартирные дома в центре города. Но мы делаем все возможное, чтобы жители неудобств не почувствовали», — сказали в пресс-службе.