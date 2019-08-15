Краснодарская ТЭЦ грозит срывом отопительного сезона. Вот что говорят два крупных должника — АТЭК и «Краснодартеплосеть»
Представители Краснодарской ТЭЦ 13 августа заявили, что начало отопительного сезона под угрозой срыва из-за долгов предприятий АТЭК и «Краснодартеплосеть»
Что произошло? 13 августа пресс-служба ООО «Лукойл-Кубаньэнерго» (ТЭЦ — предприятие ПАО «Лукойл») распространила информацию о том, что долг АТЭК перед ТЭЦ составил 415,3 млн рублей, а «Краснодартеплосети» — 234,3 млн рублей. Из-за этого «Лукойл-Кубаньэнерго» ввело ограничения подачи теплоэнергии по магистрали «ТЭЦ — Центр города», снизив температуру в подающей трубе до 60 °С.
В сообщении также было указано, что большой объем долгов не дает своевременно проводить плановые ремонтные работы перед началом отопительного сезона.
Что ответили в АТЭК? Представитель компании в тот же день рассказал порталу Юга.ру, что управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) задолжали им за потребленное тепло и горячую воду более 2,5 млрд рублей. Из-за этого компания планирует направить властям представления об отзыве лицензий у УК и ТСЖ, имеющих долги.
14 августа журналисту Юга.ру уточнили, что долги перед ТЭЦ будут стабильно погашать. Основные платежи этому и другим поставщикам запланированы на начало отопительного сезона. При этом, по словам представителя АТЭК, долги тепловиков перед «Лукойлом» ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Также в АТЭК объяснили, как скажется снижение температуры в подающей трубе до 60 °С на жизни горожан.
«Снижение параметров может отразиться на температуре ресурса, поставляемого на многоквартирные дома в центре города. Но мы делаем все возможное, чтобы жители неудобств не почувствовали», — сказали в пресс-службе.
Что ответили в «Краснодартеплосети»? В течение двух рабочих дней журналисту Юга.ру не удавалось дозвониться в компанию по телефонам, указанным на сайте. Позже в отделе кадров пояснили, что «все в отпусках и поэтому не берут трубки», а на вопрос, когда вернется директор, ответили противоречивое — в пятницу или понедельник. По круглосуточному диспетчерскому номеру 8 (861) 239-64-16 также долго не удавалось дозвониться, однако 15 августа трубку взял дежурный и сказал, что компания ограничила по температуре подачу в теплосети из-за долгов. Когда и как организация собирается решать вопрос с задолженностью, дежурный не уточнил.
Где можно посмотреть списки должников? Списки ТСЖ/ЖСК и УК, имеющих долги за тепло и горячую воду, опубликованы на сайтах АТЭК — oao-atek.ru и «Краснодартеплосеть» — ktps.ru.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.