Кубанский боксер завоевал серебро на Олимпиаде в Токио и отказался носить медаль
Боксер Муслим Гаджимагомедов из Краснодара 6 августа стал серебряным призером Олимпиады в Токио
Напомним, 3 августа Гаджимагомедов победил в полуфинальном бою новозеландца Дэвида Ньику раздельным решением судей (4:1) и призвал дисквалифицировать аргентинского судью.
6 августа на Олимпиаде в Токио завершился финал боксерского турнира в весе до 91 килограмма. Кубанский боксер занял второе место, уступив кубинцу Хулио ла Крусу со счетом 0:5.
Журналистам ТАСС Гаджимагомедов сказал, что носить серебряную медаль не будет:
«Нет желания её носить. Приезжали за золотой медалью. Я её не выкину, но на видном месте хранить не буду».
С победой боксера поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Еще одно серебро Олимпиады — наше! В финале Муслим боролся с теперь уже двукратным олимпийский чемпионом. Поздравляю с заслуженной наградой!», — написал глава Кубани в своем телеграме.
Муслим Гаджимагомедов уступает в бою за золото кубинцу Хулио Ла Крусу и увозит серебряную медаль Олимпийских игр 🥈— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 6, 2021
Муслим – красавец! Для нас ты самый лучший! Спасибо! 👏🏻
Это 6️⃣0️⃣ медаль для нашей команды 😍#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/JTC8poQA1o
Это 60 медаль в копилке сборной России и четвертая на счету кубанцев. Ранее серебро принесли сочинская теннисистка Елена Веснина и Елена Орябинская в академической гребле. Бронзу взял Сергей Семенов в греко-римской борьбе.