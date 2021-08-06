Кубанский боксер завоевал серебро на Олимпиаде в Токио и отказался носить медаль

Краснодарский край, Вся Россия

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Боксер Муслим Гаджимагомедов из Краснодара 6 августа стал серебряным призером Олимпиады в Токио

Напомним, 3 августа Гаджимагомедов победил в полуфинальном бою новозеландца Дэвида Ньику раздельным решением судей (4:1) и призвал дисквалифицировать аргентинского судью. 

6 августа на Олимпиаде в Токио завершился финал боксерского турнира в весе до 91 килограмма. Кубанский боксер занял второе место, уступив кубинцу Хулио ла Крусу со счетом 0:5.

Журналистам ТАСС Гаджимагомедов сказал, что носить серебряную медаль не будет:

«Нет желания её носить. Приезжали за золотой медалью. Я её не выкину, но на видном месте хранить не буду».

С победой боксера поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Еще одно серебро Олимпиады — наше! В финале Муслим боролся с теперь уже двукратным олимпийский чемпионом. Поздравляю с заслуженной наградой!», — написал глава Кубани в своем телеграме.

Это 60 медаль в копилке сборной России и четвертая на счету кубанцев. Ранее серебро принесли сочинская теннисистка Елена Веснина и Елена Орябинская в академической гребле. Бронзу взял Сергей Семенов в греко-римской борьбе.

Бокс Олимпиада в Токио

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