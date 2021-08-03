Кубанский боксер вышел в финал Олимпиады и призвал дисквалифицировать судью

3 августа краснодарец Муслим Гаджимагомедов победил новозеландца Дэвида Ньику и вышел в финал Олимпиады в Токио

Боксер из Краснодарского края Муслим Гаджимагомедов победил в полуфинальном бою новозеландца Дэвида Ньику раздельным решением судей (4:1). Четверо рефери признали 24-летнего Гаджимагомедова победителем, и только один арбитр отдал победу новозеландцу.

Сам Гаджимагомедов после победы заявил журналистам, что одного из судей необходимо дисквалифицировать.

«Аргентинского судью вообще надо дисквалифицировать. Не знаю, что он делал, может, в телефон смотрел. Думаю, его надо совсем убрать, тогда бокс станет чище», — процитировал спортсмена ТАСС.

Краснодарец, который уже обеспечил себе как минимум серебряную медаль, вышел в финал турнира в категории до 91 кг. Бой состоится в пятницу, 6 августа. Гаджимагомедов выйдет на ринг с победителем боя Бразилия — Куба.