Напомним, осенью 2019 года против руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Чиновника отстранили от обязанностей, а позже арестовали .

Краснова обвинили в том, что в 2016 году он заключил незаконный контракт с компанией «РегионКонсалтСервис» на реализацию арестованного имущества в Сочи. Когда покупатели перечислили на счет фирмы 65 млн рублей, торги обжаловали, а деньги не арестовали.

По закону компания должна была перевести сумму на депозит судебных приставов в течение пяти суток, но деньги пропали со счета. Чтобы исполнить судебное решение, 65 млн рублей взыскали из госбюджета, тем самым причинив ему ущерб.