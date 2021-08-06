Главу Росимущества Кубани и Адыгеи, который похитил из бюджета 65 млн рублей, приговорили к 8 годам колонии

Адыгея, Краснодарский край

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6 августа Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор экс-главе Росимущества Кубани и Адыгеи

Напомним, осенью 2019 года против руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова возбудили уголовное дело за превышение полномочий. Чиновника отстранили от обязанностей, а позже арестовали.

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Краснова обвинили в том, что в 2016 году он заключил незаконный контракт с компанией «РегионКонсалтСервис» на реализацию арестованного имущества в Сочи. Когда покупатели перечислили на счет фирмы 65 млн рублей, торги обжаловали, а деньги не арестовали.

По закону компания должна была перевести сумму на депозит судебных приставов в течение пяти суток, но деньги пропали со счета. Чтобы исполнить судебное решение, 65 млн рублей взыскали из госбюджета, тем самым причинив ему ущерб.

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В декабре 2020-го дело Краснова направили в Октябрьский районный суд Краснодара. Суд признал его виновным и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, ему нельзя будет три года занимать ряд должностей в органах исполнительной власти, сообщили 6 августа в пресс-службе Генпрокуратуры РФ по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

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