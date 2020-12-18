В Краснодаре будут судить экс-руководителя управления Росимущества по Кубани и Адыгее
Генпрокуратура РФ 18 декабря сообщила, что направила в суд уголовное дело против бывшего руководителя управления Росимущества по Кубани и Адыгее
Напомним, в октябре 2019 года сотрудники ФСБ арестовали руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова за хищение бюджетных 65 млн рублей. Уголовное дело против чиновника по ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) возбудили за месяц до этого. Тогда же его отстранили от исполнения обязанностей.
По версии следствия, в 2016 году Краснов заключил со специализированной организацией ООО «РегионКонсалтСервис» незаконный контракт на реализацию арестованного имущества в Хостинском районе Сочи. Когда покупатели перечислили на счет компании 65 млн рублей, торги обжаловали, а деньги не арестовали. По закону фирма должна была перевести сумму на депозит судебных приставов в течение пяти суток для дальнейшего направления их взыскателям. Однако деньги пропали со счета и не были перечислены УФССП Кубани. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей.
В декабре 2020-го заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу против бывшего чиновника. Материалы дела направили в Октябрьский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу, сообщила 18 декабря прокурор Главного управления Генпрокуратуры России Усачева Елена.
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