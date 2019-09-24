На главу Росимущества Кубани и Адыгеи завели уголовное дело
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее Андрея Краснова
Чиновник подозревается в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».
По информации издания, дело касается продажи арестованного по решению суда имущества в Хостинском районе Сочи. Краснов исключил возможность специализированных организаций самостоятельно принимать средства на свои счета и рассчитываться с приставами и налоговой службой и заключил договор о реализации этого имущества с ООО «РегионКонсалтСервис».
Компания якобы реализовала имущество с торгов за 64,7 млн рублей. Деньги после поступления на счет организации должны были в течение пяти дней поступить на счет Хостинского отдела судебных приставов. Торги были обжалованы, но арест на полученные в результате них деньги наложен не был.
При этом пресс-служба Росимущества сообщает, что проводит проверку по факту нарушений при реализации арестованного имущества на сумму более 95 млн рублей.
Краснова временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении его коллег из управления проводится проверка.
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