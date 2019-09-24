На главу Росимущества Кубани и Адыгеи завели уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее Андрея Краснова

Чиновник подозревается в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, дело касается продажи арестованного по решению суда имущества в Хостинском районе Сочи. Краснов исключил возможность специализированных организаций самостоятельно принимать средства на свои счета и рассчитываться с приставами и налоговой службой и заключил договор о реализации этого имущества с ООО «РегионКонсалтСервис».

Компания якобы реализовала имущество с торгов за 64,7 млн рублей. Деньги после поступления на счет организации должны были в течение пяти дней поступить на счет Хостинского отдела судебных приставов. Торги были обжалованы, но арест на полученные в результате них деньги наложен не был.

При этом пресс-служба Росимущества сообщает, что проводит проверку по факту нарушений при реализации арестованного имущества на сумму более 95 млн рублей.

Краснова временно отстранили от исполнения обязанностей. В отношении его коллег из управления проводится проверка.