Главу Росимущества Кубани и Адыгеи арестовали за хищение из бюджета 65 млн рублей
Сотрудники ФСБ в октябре арестовали руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова за хищение бюджетных денег
Уголовное дело против чиновника по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) возбудили в сентябре. Его отстранили от исполнения обязанностей.
Ранее стало известно, что дело касается продажи арестованного по решению суда имущества в Хостинском районе Сочи. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю установили, что Краснов заключил прямой контракт с компанией ООО «РегионКонсалтСервис» по реализации арестованного имущества на территории края. Когда покупатели имущества перечислили на счет компании 65 млн рублей, торги обжаловали, а деньги не арестовали. По закону фирма должна была перевести полученную сумму на депозит судебных приставов в течение пяти суток для дальнейшего направления их взыскателям. Однако деньги со счета пропали и не были перечислены ФССП Кубани. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей.
Главу управления заключили под стражу, выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили 15 октября в пресс-службе УФСБ Кубани.
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