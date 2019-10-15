Главу Росимущества Кубани и Адыгеи арестовали за хищение из бюджета 65 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

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Сотрудники ФСБ в октябре арестовали руководителя управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрея Краснова за хищение бюджетных денег

Уголовное дело против чиновника по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий) возбудили в сентябре. Его отстранили от исполнения обязанностей. 

Ранее стало известно, что дело касается продажи арестованного по решению суда имущества в Хостинском районе Сочи. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю установили, что Краснов заключил прямой контракт с компанией ООО «РегионКонсалтСервис» по реализации арестованного имущества на территории края. Когда покупатели имущества перечислили на счет компании 65 млн рублей, торги обжаловали, а деньги не арестовали. По закону фирма должна была перевести полученную сумму на депозит судебных приставов в течение пяти суток для дальнейшего направления их взыскателям. Однако деньги со счета пропали и не были перечислены ФССП Кубани. Ущерб бюджету составил 65 млн рублей.

Главу управления заключили под стражу, выясняются все обстоятельства совершенного преступления, сообщили 15 октября в пресс-службе УФСБ Кубани.

Бюджет Деньги Краснодар Превышение полномочий Судебные приставы ФСБ Хищение

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