Напомним, в феврале 2020 года в Сочи образовали поселок городского типа Сириус. В марте депутаты ЗСК одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. В ноябре Сириусу присвоили статус федеральной территории, а временно исполняющим обязанности главы стал Андрей Столяров.

4 августа президент Владимир Путин подписал указ о назначении зарплаты властям Сириуса. Согласно документу, в месяц глава администрации и председатель совета будут получать по 91 тыс. 73 рубля. Заместителю председателя и члену совета назначили зарплату в 45 тыс. 796 рублей.

Кроме того, указ устанавливает, что чиновникам каждый месяц будут выплачивать денежное поощрение в размере 3,9 зарплат и ежеквартальное поощрение в размере одной зарплаты.

Получается, что глава Сириуса будет получать более 400 тыс. рублей в месяц.

Юга.ру писали, что с 1 августа отдыхающим на федеральной территории придется платить курортный сбор.