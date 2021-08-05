Зарплата главы Сириуса составит 91 тыс. рублей, а по факту — 400 тыс. рублей

Краснодарский край

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4 августа Путин подписал указ о зарплате администрации Сириуса

Напомним, в феврале 2020 года в Сочи образовали поселок городского типа Сириус. В марте депутаты ЗСК одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. В ноябре Сириусу присвоили статус федеральной территории, а временно исполняющим обязанности главы стал Андрей Столяров.

4 августа президент Владимир Путин подписал указ о назначении зарплаты властям Сириуса. Согласно документу, в месяц глава администрации и председатель совета будут получать по 91 тыс. 73 рубля. Заместителю председателя и члену совета назначили зарплату в 45 тыс. 796 рублей.

Кроме того, указ устанавливает, что чиновникам каждый месяц будут выплачивать денежное поощрение в размере 3,9 зарплат и ежеквартальное поощрение в размере одной зарплаты. 

Получается, что глава Сириуса будет получать более 400 тыс. рублей в месяц. 

Юга.ру писали, что с 1 августа отдыхающим на федеральной территории придется платить курортный сбор. 

 

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Зарплата главы Сириуса составит 91 тыс. рублей, а по факту — 400 тыс. рублей
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