В Краснодаре закроют проезд в районе улиц им. Мачуги и Автолюбителей

В Краснодаре с 5 по 10 августа ограничат проезд в микрорайоне Гидростроителей из-за обустройства нового разворота

Напомним, 25 июня в мэрии Краснодара рассказали, как собираются бороться с пробками в микрорайоне Гидростроителей. Тогда объявили, что с 10 августа на улицах им. Мачуги и Автолюбителей введут новую схему дорожного движения. 4 августа в администрации города объявили об организации нового разворота на пересечении улиц им. Мачуги и Трамвайной. Из-за этого с 5 по 10 августа будет закрыт проезд в районе левого поворота с улицы им. Мачуги на Автолюбителей.

Также на пересечении улиц им. Мачуги и Автолюбителей не будет работать светофор с 10:00 5 августа до 05:00 6 августа. В это время на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. Сейчас ведутся работы по демаркировке дорожной разметки по улице им. Мачуги для дальнейших работ по изменению организации дорожного движения на пересечениях улицы им. Мачуги с Автолюбителей, Игнатова и Трамвайной.