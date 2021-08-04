В Краснодаре закроют проезд в районе улиц им. Мачуги и Автолюбителей
В Краснодаре с 5 по 10 августа ограничат проезд в микрорайоне Гидростроителей из-за обустройства нового разворота
Напомним, 25 июня в мэрии Краснодара рассказали, как собираются бороться с пробками в микрорайоне Гидростроителей. Тогда объявили, что с 10 августа на улицах им. Мачуги и Автолюбителей введут новую схему дорожного движения.
4 августа в администрации города объявили об организации нового разворота на пересечении улиц им. Мачуги и Трамвайной. Из-за этого с 5 по 10 августа будет закрыт проезд в районе левого поворота с улицы им. Мачуги на Автолюбителей.
Также на пересечении улиц им. Мачуги и Автолюбителей не будет работать светофор с 10:00 5 августа до 05:00 6 августа. В это время на участке будут дежурить сотрудники ГИБДД, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Сейчас ведутся работы по демаркировке дорожной разметки по улице им. Мачуги для дальнейших работ по изменению организации дорожного движения на пересечениях улицы им. Мачуги с Автолюбителей, Игнатова и Трамвайной.
Напомним, в Краснодаре с 9 по 23 августа ограничат движение по улице Соколова из-за строительства ливневой канализации. Также с 9 августа по 23 сентября водители не смогут проехать по улице Краевой и до 25 августа закрыта для движения КИМ. А из-за строительства трамвайной ветки по улице Московской с 4 по 31 августа можно будет проехать только по одной полосе.