В Краснодаре на полтора месяца закроют для машин улицу КИМ

В Краснодаре с 15 июня водители не смогут проехать на участке улицы КИМ

Для автомобилей закроют улицу КИМ на участке от Полины Осипенко до Таманской. Ограничение движения объяснили ремонтом теплосети. Подрядчик АО «Краснодартеплосеть» заменит участки главной тепломагистрали ТЭЦ — Центр города. Работы продлятся полтора месяца — с 15 июня по 25 августа.

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В это время водители смогут проехать участок по параллельным улицам. Кроме того, сохранится возможность движения по улице Таманской на пересечении с КИМ, рассказали 23 мая в пресс-службе мэрии Краснодара.