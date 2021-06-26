На Гидрострое в августе изменят схему дорожного движения

Краснодарский край

Распечатать

В администрации рассчитывают, что после этого плотность потока на въезде на район снизится в полтора раза

В мэрии Краснодара 25 июня рассказали, какие меры собираются принять для улучшения ситуации с пробками на въезде в микрорайон Гидростроителей и выезде из него.

С 10 августа на улицах им. Мачуги и Автолюбителей будет введена новая схема дорожного движения. Вот какие будут изменения:

• поставят светофор на перекрестке улиц Гидростроителей и Автолюбителей;

• на перекрестке улиц Автолюбителей и Трудовой Славы запретят все левые повороты;

• сделают прямой выезд с ул. Автолюбителей на ведущую в центр города ветку ул. им. Мачуги;

• закроют левый поворот с ул. им. Мачуги на ул. им. Игнатова.

«Автомобилисты, которые едут по Мачуги в сторону ТЭЦ и желают попасть на Игнатова, смогут развернуться на новом развороте перед улицей Автолюбителей», — пояснил Сергей Камынин, начальник отдела организации дорожного движения городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. — «А тем, кто желает попасть с Мачуги на Автолюбителей, необходимо будет развернуться, немного не доезжая до ТЭЦ. Сейчас разворот там закрыт, но мы его откроем».

По расчетам специалистов, при введении этой схемы дорожного движения плотность транспортного потока уменьшится в полтора раза, а время в пути на этом участке — на 20%.

Напомним также, что в ночь с 26 на 27 июня изменится схема движения в районе улицы им. Кирилла Россинского, а на улице Северной на отрезке от Школьной до Красноармейской в обоих направлениях до конца года сделают выделенные полосы для общественного транспорта.

Автомобили Дороги Краснодар

Новости

ТРЦ «Галактика» выставили на продажу за 5,3 миллиарда рублей
На Гидрострое в августе изменят схему дорожного движения
Все выходные на Кубани будут шквал и грозы
На Кубани выпал град размером с куриное яйцо
В Краснодаре прошёл дождь, и водители снова встали в 10-балльные пробки
Жители Краснодара смогут заранее заполнить документы на вакцинацию, чтобы не стоять в очередях

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
24 июня, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
Вчера, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
Вчера, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале