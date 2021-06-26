На Гидрострое в августе изменят схему дорожного движения
В администрации рассчитывают, что после этого плотность потока на въезде на район снизится в полтора раза
В мэрии Краснодара 25 июня рассказали, какие меры собираются принять для улучшения ситуации с пробками на въезде в микрорайон Гидростроителей и выезде из него.
С 10 августа на улицах им. Мачуги и Автолюбителей будет введена новая схема дорожного движения. Вот какие будут изменения:
• поставят светофор на перекрестке улиц Гидростроителей и Автолюбителей;
• на перекрестке улиц Автолюбителей и Трудовой Славы запретят все левые повороты;
• сделают прямой выезд с ул. Автолюбителей на ведущую в центр города ветку ул. им. Мачуги;
• закроют левый поворот с ул. им. Мачуги на ул. им. Игнатова.
«Автомобилисты, которые едут по Мачуги в сторону ТЭЦ и желают попасть на Игнатова, смогут развернуться на новом развороте перед улицей Автолюбителей», — пояснил Сергей Камынин, начальник отдела организации дорожного движения городского департамента транспорта и дорожного хозяйства. — «А тем, кто желает попасть с Мачуги на Автолюбителей, необходимо будет развернуться, немного не доезжая до ТЭЦ. Сейчас разворот там закрыт, но мы его откроем».
По расчетам специалистов, при введении этой схемы дорожного движения плотность транспортного потока уменьшится в полтора раза, а время в пути на этом участке — на 20%.
Напомним также, что в ночь с 26 на 27 июня изменится схема движения в районе улицы им. Кирилла Россинского, а на улице Северной на отрезке от Школьной до Красноармейской в обоих направлениях до конца года сделают выделенные полосы для общественного транспорта.