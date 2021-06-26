На Гидрострое в августе изменят схему дорожного движения

В администрации рассчитывают, что после этого плотность потока на въезде на район снизится в полтора раза

В мэрии Краснодара 25 июня рассказали, какие меры собираются принять для улучшения ситуации с пробками на въезде в микрорайон Гидростроителей и выезде из него.

С 10 августа на улицах им. Мачуги и Автолюбителей будет введена новая схема дорожного движения. Вот какие будут изменения:

• поставят светофор на перекрестке улиц Гидростроителей и Автолюбителей;

• на перекрестке улиц Автолюбителей и Трудовой Славы запретят все левые повороты;

• сделают прямой выезд с ул. Автолюбителей на ведущую в центр города ветку ул. им. Мачуги;

• закроют левый поворот с ул. им. Мачуги на ул. им. Игнатова.