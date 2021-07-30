В Краснодаре на две недели закроют для водителей улицу Соколова

Краснодарский край

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В Краснодаре с 9 августа ограничат движение по улице Соколова из-за строительства ливневой канализации

На улице Соколова в границах домов № 19/1 и № 104 построят новую ветку ливневой канализации. Из-за этого с 9 по 23 августа проезд по участку будет закрыт, объехать его водители смогут по параллельным и прилегающим улицам. 

Жителям домов по этой улице пообещали организовать возможность проезда. Строительством ливневки займутся сотрудники ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй», сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Краснодара. 

Напомним, с 9 августа по 23 сентября водители не смогут проехать по улице Краевой, до 25 августа закрыта для движения КИМ, а работы на Кубанской обещают закончить до 17 сентября.

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