В Краснодаре на две недели закроют для водителей улицу Соколова

В Краснодаре с 9 августа ограничат движение по улице Соколова из-за строительства ливневой канализации

На улице Соколова в границах домов № 19/1 и № 104 построят новую ветку ливневой канализации. Из-за этого с 9 по 23 августа проезд по участку будет закрыт, объехать его водители смогут по параллельным и прилегающим улицам.

Жителям домов по этой улице пообещали организовать возможность проезда. Строительством ливневки займутся сотрудники ООО «СЗ ЕкатеринодарИнвест-Строй», сообщили 30 июля в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, с 9 августа по 23 сентября водители не смогут проехать по улице Краевой, до 25 августа закрыта для движения КИМ, а работы на Кубанской обещают закончить до 17 сентября.