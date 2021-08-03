Карпин покинул пост главного тренера ФК «Ростов» и будет тренировать только сборную России
Футбольный клуб «Ростов» 2 августа сообщил, что Валерий Карпин больше не является главным тренером клуба
О том, что Валерий Карпин покинул «Ростов», 2 августа сообщили в твиттере клуба. Это связано с тем, что 23 июля Карпин стал главным тренером сборной России.
«Это очень сложное, мучительное решение для меня. Но так будет лучше для всех — и для ФК «Ростов», и для сборной России. Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время — это риск нанести вред. Надо быть честным перед самим собой и футболом», — сказал Карпин.
⚡️ Валерий Карпин покидает «Ростов»— Football Club Rostov (@rostovfc) August 2, 2021
Трогательная речь Валерия Георгиевича и Арташеса Владимировича после принятия совместного решения: https://t.co/lOlFYpq6L7 pic.twitter.com/nIuAnrlQZP
Контракт бывшего главного тренера «Ростова» со сборной страны будет действовать до конца 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Ранее сообщалось, что Карпин будет совмещать работу в сборной и клубе.