Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу

Ростовская область, Вся Россия

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23 июля Российский футбольный союз сообщил о решении назначить Карпина новым тренером сборной России

Напомним, в 2017 году Карпин занял должность главного тренера ФК «Ростов». До этого он занимал соответствующий пост в ФК «Армавир».

23 июля Российский футбольный союз принял решение назначить Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу. В течение ближайшего полугода он будет совмещать работу в сборной и клубе «Ростов». Контракт с Карпиным подпишут 26 июля, а действовать он будет до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения. Об этом сообщили на сайте РФС.

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«Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — прокомментировал Дюков.  

Сам Валерий Карпин поблагодарил Российский футбольный союз за оказанное доверие. Он сказал, что для него приглашение в национальную команду — это большая честь. 

«Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить», — заявил тренер.

Валерий Карпин Сборная России Футбол

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