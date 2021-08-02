В Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар»
В конце июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар», где детей бесплатно научат играть в футбол
Напомним, ранее в мае Академия открыла филиалы в Нальчике, Пятигорске и Черкесске.
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26 июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар». Он стал 36-м по счету и четвертым за пределами Краснодарского края и Адыгеи.
В новом филиале футболом смогут заниматься мальчики от 5 до 11 лет и девочки от 10 до 12 лет. В пресс-службе Академии уточнили, что все тренировки проходят бесплатно.
Для записи обращаться по адресу: город Ставрополь, проспект Юности, 5.
Юга.ру писали, что Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году. В том же году появились первые филиалы, в которой воспитанники не находятся постоянно, а только учатся играть в футбол. В 2017 году Академию посетил президент России Владимир Путин и привел ее в пример всей стране.