В Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар»

Ставропольский край

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В конце июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар», где детей бесплатно научат играть в футбол

Напомним, ранее в мае Академия открыла филиалы в Нальчике, Пятигорске и Черкесске. 

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26 июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар». Он стал 36-м по счету и четвертым за пределами Краснодарского края и Адыгеи.

В новом филиале футболом смогут заниматься мальчики от 5 до 11 лет и девочки от 10 до 12 лет. В пресс-службе Академии уточнили, что все тренировки проходят бесплатно. 

Для записи обращаться по адресу: город Ставрополь, проспект Юности, 5.

Юга.ру писали, что Академия ФК «Краснодар» открылась в 2010 году. В том же году появились первые филиалы, в которой воспитанники не находятся постоянно, а только учатся играть в футбол. В 2017 году Академию посетил президент России Владимир Путин и привел ее в пример всей стране.

Академия ФК «Краснодар» Дети Ставрополь Футбол

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