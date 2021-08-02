В конце июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар», где детей бесплатно научат играть в футбол

Напомним, ранее в мае Академия открыла филиалы в Нальчике, Пятигорске и Черкесске.

26 июля в Ставрополе открылся филиал Академии ФК «Краснодар». Он стал 36-м по счету и четвертым за пределами Краснодарского края и Адыгеи.

В новом филиале футболом смогут заниматься мальчики от 5 до 11 лет и девочки от 10 до 12 лет. В пресс-службе Академии уточнили, что все тренировки проходят бесплатно.