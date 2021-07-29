В Новороссийске появились догбоксы

Краснодарский край

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28 июля главный архитектор Новороссийска рассказал о пилотных образцах догбоксов на набережной

Главный архитектор Новороссийска Борис Александров рассказал в своем инстаграме, что на набережной города установили догбоксы. 

Догбоксы — это стойки для сбора собачьих фекалий. Обычно догбокс состоит из урны и дозатора пакетов. Использованный пакет с отходами помещается в стойку. 

Александров пояснил, что догбоксы установили в качестве пилотных образцов. Они выполнены из прочного пластика, не выбиваются из ландшафта и герметично закрываются. 

Если догбоксы понравятся местным жителям, их установят во всех районах города. 

«Современный город складывается из современных решений, больших и малых, как мозаика», — отметил архитектор. 

Напомним, осенью 2020 года в Сочи открыли специализированную площадку для выгула собак. В Краснодаре пока нет таких мест. Глава города Евгений Первышов предложил владельцам убирать за своими питомцами и перенимать опыт Юбилейного микрорайона, где в 2019 году установили корзинки с одноразовыми пакетами для сбора отходов. 

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