В Новороссийске появились догбоксы

28 июля главный архитектор Новороссийска рассказал о пилотных образцах догбоксов на набережной

Главный архитектор Новороссийска Борис Александров рассказал в своем инстаграме, что на набережной города установили догбоксы.

Догбоксы — это стойки для сбора собачьих фекалий. Обычно догбокс состоит из урны и дозатора пакетов. Использованный пакет с отходами помещается в стойку.

Александров пояснил, что догбоксы установили в качестве пилотных образцов. Они выполнены из прочного пластика, не выбиваются из ландшафта и герметично закрываются.