В Сочи открыли площадку для выгула собак 

Напомним, проблема с выгулом собак на мемориале Славы в Завокзальном микрорайоне Сочи возникла несколько лет назад. В мае 2018 года бывший мэр курорта Анатолий Пахомов заявил, что владельцев животных будут штрафовать за прогулки на мемориальном комплексе. В сентябре того же года власти города сообщили, что собираются открыть площадку для выгула собак.

В августе в Сочи в 100 метрах от мемориала появилось специальное место для выгула животных однако и эту идею местные жители раскритиковали из-за близости к памятному месту.