В Сочи открыли площадку для выгула собак 

Краснодарский край

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В центре Сочи 8 октября открыли специализированную площадку для выгула собак

Напомним, проблема с выгулом собак на мемориале Славы в Завокзальном микрорайоне Сочи возникла несколько лет назад. В мае 2018 года бывший мэр курорта Анатолий Пахомов заявил, что владельцев животных будут штрафовать за прогулки на мемориальном комплексе. В сентябре того же года власти города сообщили, что собираются открыть площадку для выгула собак.

В августе в Сочи в 100 метрах от мемориала появилось специальное место для выгула животных однако и эту идею местные жители раскритиковали из-за близости к памятному месту.

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8 декабря в Сочи открыли новую специализированную площадку для выгула собак в парке 80-летия Краснодарского края в микрорайоне Макаренко. Территория огороженной зоны для прогулок с питомцами составляет более 400 кв. метров. На площадке установили снаряды для тренировки домашних животных, которые подобрал кинолог. Также новую зону оборудовали скамейками и урнами, а скоро там появятся боксы для отходов и камеры видеонаблюдения.

Это пилотный проект, который хотят реализовать в каждом спальном микрорайоне курорта, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Животные Сочи

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