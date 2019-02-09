В новом сквере в Юбилейном микрорайоне Краснодара поставят дог-станции

Краснодарский край

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В сквере 80-летия образования Кубани в Юбилейном микрорайоне Краснодара на выходных 9-10 февраля установят две дог-станции

Дог-станции представляют собой ящики на металлической опоре, в которых можно бесплатно взять полиэтиленовый пакет для уборки за домашними животными.

Конструкции установят по обеим сторонам сквера — в начале улицы Рождественской Набережной, возле дома № 4, и на пересечении Рождественской Набережной и бульвара Платанового — на  входе на главную площадь сквера.

Дог-станции купили за счет внебюджетных средств, сообщила 9 февраля пресс-служба администрации Краснодара.

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Как сообщали Юга.ру, аллею 80-летия образования Краснодарского края открыли 9 января. Позже в мэрии Краснодара заявили, что в новой зеленой зоне не собираются делать специальные площадки для выгула собак. 

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