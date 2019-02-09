В новом сквере в Юбилейном микрорайоне Краснодара поставят дог-станции

В сквере 80-летия образования Кубани в Юбилейном микрорайоне Краснодара на выходных 9-10 февраля установят две дог-станции

Дог-станции представляют собой ящики на металлической опоре, в которых можно бесплатно взять полиэтиленовый пакет для уборки за домашними животными.

Конструкции установят по обеим сторонам сквера — в начале улицы Рождественской Набережной, возле дома № 4, и на пересечении Рождественской Набережной и бульвара Платанового — на входе на главную площадь сквера.

Дог-станции купили за счет внебюджетных средств, сообщила 9 февраля пресс-служба администрации Краснодара.