В новом сквере в Юбилейном микрорайоне Краснодара поставят дог-станции
В сквере 80-летия образования Кубани в Юбилейном микрорайоне Краснодара на выходных 9-10 февраля установят две дог-станции
Дог-станции представляют собой ящики на металлической опоре, в которых можно бесплатно взять полиэтиленовый пакет для уборки за домашними животными.
Конструкции установят по обеим сторонам сквера — в начале улицы Рождественской Набережной, возле дома № 4, и на пересечении Рождественской Набережной и бульвара Платанового — на входе на главную площадь сквера.
Дог-станции купили за счет внебюджетных средств, сообщила 9 февраля пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, аллею 80-летия образования Краснодарского края открыли 9 января. Позже в мэрии Краснодара заявили, что в новой зеленой зоне не собираются делать специальные площадки для выгула собак.
Посмотрите бесплатную трансляцию лекции
И другие события Краснодара с 8 по 10 февраля
Власти Кубани предложили продавать алкоголь с утра пораньше
Время продажи алкоголя в крае хотят увеличить
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.