Благоустройство сквера имени Толстого в Краснодаре пообещали закончить к концу лета

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 26 мая рассказали, как продвигается работа по благоустройству зеленой зоны в Славянском микрорайоне

Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне. При этом, по информации арбориста (специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними) Александра Корягина, строительные бригады повредили растущие там деревья.

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26 мая в пресс-службе мэрии Краснодара отчитались, что на территории сквера уложили 4 тыс. кв. метров тротуарной плитки, установили 2,5 тыс. метров бордюров, проложили 1,4 тыс. метров кабеля для уличного освещения и установили 20 светильников. Кроме того, полностью забетонировали основания для устройства детской и спортивной площадок.

В ближайшее время в сквере уложат газон, отремонтируют системы автоматического полива, высадят 180 деревьев и 7,5 тыс. кустарников, установят 51 лавочку и чугунное ограждение. Полностью закончить благоустройство сквера пообещали до 31 августа.

Благоустройство Краснодар Парки

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