Активисты пожаловались на уничтожение деревьев в сквере Славянского микрорайона Краснодара
20 апреля краснодарский древовед заявил об уничтожении деревьев в сквере имени Толстого в Славянском микрорайоне
Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок четыре зеленые зоны. Среди них — сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне.
В сквере собираются уложить 1,7 тыс. кв. метров асфальта, 9,8 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 14 тыс. кв. метров рулонного газона, отремонтировать освещение, обновить системы автоматического полива и бордюры, сделать детские игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Кроме того, мэрия Краснодара обещала высадить на территории 180 деревьев и 7 тыс. 510 кустарников.
20 апреля в инстаграме «Туподар™ Краснодар» опубликовали пост о том, что в сквере уничтожили деревья. Арборист [специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними] Александр Корягин сообщил, что строительные бригады повредили корни и проехали тяжелой техникой по корнеобразующему слою почвы. Специалист рассказал, что на территории сквера поднимут уровень почвы, а значит — нарушат естественное положение земли, режимы газа и влаги.
«На мой взгляд, в течение первых двух лет погибнет половина из этих деревьев, остальные 90% — в течение пяти лет. Кто понесёт ответственность за их гибель? [...] Необходимо срочно привлечь экспертов по деревьям, следственный комитет и прокуратуру, иначе так будет везде», — заявил Корягин.
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Напомним, в сентябре 2020 года власти Краснодара рассказали о планах по благоустройству Славянского микрорайона. Кроме сквера Толстого там хотят отремонтировать Центр культуры и участки дорог Виноградной, Сочинской, Славянской, Азовской, Доватора, Баумана.