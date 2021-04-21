Активисты пожаловались на уничтожение деревьев в сквере Славянского микрорайона Краснодара

Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок четыре зеленые зоны. Среди них — сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне.

В сквере собираются уложить 1,7 тыс. кв. метров асфальта, 9,8 тыс. кв. метров тротуарной плитки и 14 тыс. кв. метров рулонного газона, отремонтировать освещение, обновить системы автоматического полива и бордюры, сделать детские игровые и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Кроме того, мэрия Краснодара обещала высадить на территории 180 деревьев и 7 тыс. 510 кустарников.

20 апреля в инстаграме «Туподар™ Краснодар» опубликовали пост о том, что в сквере уничтожили деревья. Арборист [специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними] Александр Корягин сообщил, что строительные бригады повредили корни и проехали тяжелой техникой по корнеобразующему слою почвы. Специалист рассказал, что на территории сквера поднимут уровень почвы, а значит — нарушат естественное положение земли, режимы газа и влаги.