Портал Юга.ру спросил в мэрии Краснодара, когда в поселке Российском построят школу и детский сад, которые обещают жителям больше 10 лет

Как говорят жители поселка Российского, в 2008 году мэр Краснодара Владимир Евланов заложил камень в основание будущей школы в районе улиц Комарова и Тверской. Также он пообещал, что там построят детский сад.

В мае 2015 года врио губернатора Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил: «Нам сегодня не нужны мегапроекты, нам нужны проекты, которые необходимы для жизни людей». Он встретился с жителями и сказал, что в поселке будет две школы: одна на территории бывшего лагеря труда и отдыха «Ивушка» (район улиц Тепличной и Изобильной), а вторая — на улице Комарова.

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В октябре в Российском снова побывал Евланов, а телеканал «Краснодар» выпустил сюжет на эту тему. В нём говорилось, что строительство школы на улице Комарова начнется в следующем году.

«Школу на Комарова мы сейчас проектируем, там планируется школа на 1000 мест», — говорит на видео мэр.

В декабре городу выделили земельный участок под строительство школы и детсада. Его площадь — 32,3 тыс. кв. м. Участок ограничен улицами Комарова, Тверской, 2-ой Тверской и Ратной Славы и представляет собой большой пустырь.

«На этом участке построят общеобразовательную школу со спортивным блоком. Кроме того, разработана проектно-сметная документация по строительству первого этапа детского сада. В настоящее время формируется необходимая документация для передачи на проведение государственной экспертизы», — говорили в конце 2015 года в пресс-службе мэрии.

Вторую же школу в поселке Российском на улице Изобильной начали строить в 2019 году, хотя было обещано, что учеников она примет в 2016-м. Сдать объект должны были в 2020-м, но мэрию подвел подрядчик. В итоге школа на 1,1 тыс. мест откроется этой осенью.

Летом местная жительница рассказала Юга.ру, как проходил набор девятиклассников в новую школу. По ее словам, сотни родителей стояли часами в очереди, чтобы подать документы.

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«Набирают всего четыре класса, это около 140 человека, а желающих — сотни. Они там ругаются, воюют с директором, толпа стоит огромная. Директор, конечно, ни в чем не виновата. Она объясняет, что школа рассчитана на тысячу мест, а уже набрали 4 тысячи школьников. Всего же желающих — вообще 6 тысяч!», — рассказала женщина. Школа и детский сад в районе улицы Комарова к 2021 году не появились. О планах на их возведение намекает только камень, который лежит на поляне.

Портал Юга.ру направил запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать, когда в поселке Российском появятся обещанные соцобъекты. Там рассказали, что земельные участки по ул. Тверской, 8 (площадь 4 тыс. 880 кв. м) и ул. Тверской, 10 (27 тыс. 500 кв. м) сформированы и переданы МКУ «Единая служба заказчика».

На улице Тверской, 8 планируется строительство детского сада на 100 мест, а на Тверской, 10 — общеобразовательной школы на 1,5 тыс. мест. По проектам получены положительные заключения госэкспертизы.

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В начале 2021 года в администрацию Краснодарского края направили пакеты документов, чтобы строительство велось в рамках подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» краевой госпрограммы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Но эти объекты в региональную программу не вошли.

24 июня краевая администрация направила пакеты документов по обоим объектам на участие в федеральном проекте «Жилье» федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

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