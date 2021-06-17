В Краснодаре начали строить самый большой детский сад в городе

Новый детский сад расположится в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской в Прикубанском округе. Сейчас там идёт устройство котлована и укладка бетонных труб. Новое дошкольное учреждение мэрия назвала самым большим среди строящихся: оно рассчитано на 350 детей, 80 из которых — до трёх лет.

Площадь нового детсада составит 7 тыс 853 кв. м. Он расположится на участке площадью 13 тыс 700 кв. м. На первом этаже будет находится пищеблок, медицинский блок и группы, а на втором — музыкальный и спортивные залы, административные помещения. Рядом со зданием установят детские игровые и спортивные площадки и теневые навесы.