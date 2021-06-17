В Краснодаре начали строить самый большой детский сад в городе

Краснодарский край

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Власти Краснодара сообщили 17 июня, что в районе улицы Кирилла Россинского стартовала стройка детского сада на 350 мест

Новый детский сад расположится в районе улиц Кирилла Россинского и Батуринской в Прикубанском округе. Сейчас там идёт устройство котлована и укладка бетонных труб. Новое дошкольное учреждение мэрия назвала самым большим среди строящихся: оно рассчитано на 350 детей, 80 из которых — до трёх лет.

Площадь нового детсада составит 7 тыс 853 кв. м. Он расположится на участке площадью 13 тыс 700 кв. м. На первом этаже будет находится пищеблок, медицинский блок и группы, а на втором — музыкальный и спортивные залы, административные помещения. Рядом со зданием установят детские игровые и спортивные площадки и теневые навесы.

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«Начали строить самый большой в Краснодаре детский сад, рассчитанный на 350 мест. Поэтому строим его в самом большом округе — Прикубанском [...] Здесь будет целый социальный кластер — рядом, буквально за забором будет большая школа на 1550 мест, и ещё два детсада по 350 мест каждый. К их строительству планируем приступить уже в следующем году», — написал в своём телеграм-канале глава Краснодара Евгений Первышов.

Строительством детского сада занялась компания ООО «Каркас-Строй». Планируется, что работы закончат в августе 2022 года, а в эксплуатацию объект сдадут осенью.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре с 2017 года построили 12 школ и 20 детсадов. Мэр Первышов пообещал в ближайшие три года решить вопрос нехватки мест в образовательных и дошкольных учреждениях.  

Евгений Первышов Краснодар Строительство Школа

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