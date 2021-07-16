Курортный сбор распространили на Сириус

Краснодарский край

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С 1 августа в Сириусе отдыхающим нужно будет платить курортный сбор

Напомним, в начале февраля 2020 года в Сочи образовали поселок городского типа Сириус. Уже в марте депутаты ЗСК Кубани одобрили реорганизацию поселка в отдельный муниципалитет. В ноябре в Госдуму внесли законопроект, который закрепляет за Сириусом статус федеральной территории. Временно исполняющим обязанности главы Сириуса стал Андрей Столяров.

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14 июля депутаты Законодательного собрания края включили Сириус в эксперимент по взиманию курортного сбора. Планируется, что доходы составят более 31 млн в год.

«Здесь имеется хороший задел для устойчивого развития всей туристской сферы: объекты олимпийского наследия, современные санатории и пансионаты, множество местных достопримечательностей, развитая рекреационная инфраструктура», — прокомментировал глава депутатского корпуса Кубани Юрий Бурлачко.

В беседе с ТАСС временно исполняющий обязанности главы Сириуса Андрей Столяров рассказал, что на федеральной территории более 180 операторов курортного сбора. Сумма сбора составит 10 рублей в сутки, а взиматься будет с туристов старше 18 лет с 1 августа. Исключение составляют жители Краснодарского края, которые смогут отдыхать без оплаты сбора. 

Юга.ру писали, что власти региона рассматривают возможность увеличения курортного сбора.

ЗСК Курортный сбор Курорты и туризм отдых Сириус

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