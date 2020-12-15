На Кубани в некоторых местах хотят увеличить курортный сбор

Напомним, в мае депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. Вернуть его решили с 1 января 2021.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал в интервью ТАСС, что власти региона хотят проработать вопрос увеличения курортного сбора. Например, они рассматривают вариант градации ставки в зависимости от муниципалитета и сезона.