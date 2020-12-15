На Кубани в некоторых местах хотят увеличить курортный сбор
Власти Кубани 15 декабря рассказали о планах увеличить размер курортного сбора
Напомним, в мае депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели законопроект о введении моратория на курортный сбор в 2020 году. Вернуть его решили с 1 января 2021.
Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель рассказал в интервью ТАСС, что власти региона хотят проработать вопрос увеличения курортного сбора. Например, они рассматривают вариант градации ставки в зависимости от муниципалитета и сезона.
Сейчас на Кубани самый маленький курортный сбор в России — всего 10 рублей с человека в сутки. По словам Руппеля, в соседних регионах сумма достигает 50 рублей. Власти планируют проанализировать данные и по возможности увеличить ставку в отдельных городах или районах. Окончательного решения по этому вопросу еще не приняли.
Как писали Юга.ру, с момента введения курортного сбора Кубань получила более 370 млн рублей.
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