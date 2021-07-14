В Краснодаре начали ремонт улицы Красной и пообещали установить там современные пандусы

Краснодарский край

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14 июля администрация Краснодара сообщила о ремонте проезжей части и тротуаров по улице Красной

Напомним, в начале года власти Краснодара представили планы строительства и реконструкции дорог в городе. Среди других проектов также был план ремонта участка дороги на улице Красной от Длинной до Советской. 

14 июля администрация Краснодара заявила о начале ремонтных работ по улице Красной. Сейчас на участке протяженностью 1,9 км монтируют современные пандусы на перекрестках, ремонтируют бордюры и устраняют просадку плитки на тротуаре. 

В ночь с 16 на 17 июля планируется укладка выравнивающих слоев асфальта. Работы будут проводиться в выходные дни и поэтапно, с частичным ограничением движения. 

В пресс-службе администрации отметили, что в последний раз этот участок обновляли в 2013 году. 

Напомним, в Краснодаре сейчас чинят еще ряд дорог. На улице Северной ремонтируют проезжую часть, из-за чего 14 июля сократят время работы троллейбусов. Также к середине лета обещали закончить ремонт улицы в Пашковском микрорайоне, а дорожные работы на улице Благоева продлили до конца июля.

Благоустройство Дороги Краснодар Ремонт дорог

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