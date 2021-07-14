В Краснодаре из-за ремонта на улице Северной сократят время работы троллейбусов
В мэрии Краснодара рассказали о сокращенном расписании для семи троллейбусов на 14 июля
Напомним, что в Краснодаре 26 мая начался капитальный ремонт улицы Северной. Работы проводятся на участке улицы Северной от Тургенева до Аэродромной. Его длина — 860 метров. Там собираются отремонтировать проезжую часть и заменить тротуарную плитку. Ремонт планируют завершить до конца июля.
Вечером 13 июля начались работы по асфальтированию участка магистральной на ул. Северной. Ремонт продлится включительно до 14 июля, а также в ночное время. Из-за этого сократится рабочее время троллейбусных маршрутов № 2, 4, 6, 8, 10, 13, 14.
Троллейбус №2 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — ТЦ «Красная площадь»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от ж/д вокзала «Краснодар-1» в 21:37;
- от ТЦ «Красная площадь» в 20:52.
Троллейбус №4 «Ж/д вокзал „Краснодар-1“ — ул. Круговая»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:11;
- от ул. Круговой в 20:45.
Троллейбус №6 «Ж/д вокзал „Краснодар-1“ — бальнеолечебница»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:54;
- от бальнеолечебницы в 21:20.
Троллейбус №8 «Ж/д вокзал «Краснодар-1» — Юбилейный мкр.»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от ж/д вокзала «Краснодар-I» в 21:12;
- от Юбилейного мкр. в 21:03.
Троллейбус №10 «Автовокзал «Южный» — кинотеатр «Аврора»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от автовокзала «Южный» в 21:48;
- от кинотеатра «Аврора» в 21:00.
Троллейбус №13 «Бальнеолечебница — ул. Благоева»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от бальнеолечебницы в 20:46;
- от ул. им.Благоева в 21:48.
Троллейбус №14 «Комсомольский мкр. — бальнеолечебница»:
Отправления последних рейсов по маршруту:
- от Комсомольского мкр. в 21:03;
- от бальнеолечебницы в 21:47.
После 21.30 троллейбусы по маршруту № 14 будут следовать от Комсомольского микрорайона до остановки «Галерея — Краснодар».