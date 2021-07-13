В Красной Поляне продают гостиничный комплекс за 1 млрд рублей

13 июля издание «Коммерсантъ» написало, что в сочинском поселке Красная Поляна выставили на продажу гостиничный комплекс. Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома 19 июня, а начало приема заявок на участие в торгах состоится с 21 по 26 июля. Сами торги начнутся 29 июля, начальная стоимость лота — 1 млрд рублей.

Гостиница расположена на улице Защитников Кавказа, дом 120/17. Гостиничный комплекс построили к Олимпийским играм 2014 и в отеле размещались участники Олимпиады. Компания, реализовавшая проект, была признана банкротом в 2019 году.