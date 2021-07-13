В Красной Поляне продают гостиничный комплекс за 1 млрд рублей
29 июля Российский аукционный дом проведет торги по продаже гостиницы, которую построили к Олимпиаде-2014
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13 июля издание «Коммерсантъ» написало, что в сочинском поселке Красная Поляна выставили на продажу гостиничный комплекс. Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома 19 июня, а начало приема заявок на участие в торгах состоится с 21 по 26 июля. Сами торги начнутся 29 июля, начальная стоимость лота — 1 млрд рублей.
Гостиница расположена на улице Защитников Кавказа, дом 120/17. Гостиничный комплекс построили к Олимпийским играм 2014 и в отеле размещались участники Олимпиады. Компания, реализовавшая проект, была признана банкротом в 2019 году.
Курортный комплекс на 39 тыс. кв. м. включает в себя пять трехэтажных спальных корпусов, ресторан на 100 посадочных мест, конференц-зал на 60 мест, спорт-бар, бильярдную и игровую. В настоящий момент вся мебель и оборудование вывезены, а территория закрыта и находится под охраной.
В описании к лоту указано, что стоимость одного номера составляет порядка 5 тыс. рублей в сутки. Дополнительный доход будут приносить ресторан и банкетный зал на территории отеля. Организаторы аукциона обещают среднегодовую выручку около 190 млн рублей.
Ранее Юга.ру писали, что на «Курорте Красная Поляна» создадут эксклюзивный клубный поселок «Шале 1032». Он будет располагаться в окружении гор на отметке выше 1 тыс. метров над уровнем моря, а в проект инвестируют 3 млрд 700 млн рублей.