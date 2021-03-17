В Сочи гостиницу «Магнолия» продают почти за 4 млрд рублей

В центре Сочи в марте выставили на продажу гостиницу «Магнолия»

Гостиницу «Магнолия» построили в центре курорта в 1965 году. В 90-х годах гостиничный комплекс «Сочи-Магнолия» стал «филиалом» турецкого рынка, где в номерах открыли магазины по продаже преимущественно меховых и кожаных изделий фабрик Трабзона и Стамбула.

Сейчас на официальном сайте продолжают предлагать бронь номеров, в том числе и на лето 2021 года. Все 125 помещений имеют категорию «три звезды».

Одновременно в сети появились объявления о продаже четырех корпусов отеля общей площадью 26,9 тыс. кв. метров. Здания расположены на земельном участке в 1,2 га, который арендован на 49 лет. Также в комплекс входит торговый центр, ресторан, кафе, бизнес-центр, салон красоты и паркинг.

Общая начальная стоимость объекта — от 3,8 до 4,06 млрд рублей, сообщил «Коммерсантъ».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в начале марта за 60 млн рублей выставили на продажу коттедж на «Солнечном острове».