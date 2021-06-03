На «Курорте Красная Поляна» создадут эксклюзивный клубный поселок «Шале 1032»

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

«Курорт Красная Поляна» и администрация Краснодарского края 2 июня подписали соглашение о намерениях создать клубный поселок «Шале 1032»

Соглашение между генеральным директором «Курорта Красная Поляна» Андреем Круковским и администрацией Краснодарского края в лице вице-губернатора Александра Руппеля подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня. В нем говорится о намерении создать на территории курорта эксклюзивный клуб «Шале 1032». Он будет располагаться в окружении гор на отметке выше 1 тыс. метров над уровнем моря.

Читайте также:

В проект инвестируют 3 млрд 700 млн рублей. 23 шале будут возводить на территории 11,6 га. Открыть комплекс рассчитывают в 2023 году. Планируется, что он станет одним из лучших мировых проектов круглогодичного отдыха в горах. Шале будут выполнены из дерева, что позволит выйти на новый уровень осознанного комплексного подхода к инвестиционным проектам в туризме.

Напомним, с июля до конца августа на «Курорте Красная Поляна» будет работать иммерсивная выставка «Первые дети на Марсе».

Красная Поляна Курорты и туризм Сочи

Новости

В Сочи для туристов снова открыли «Корыта» и изменили график работы других объектов
В Краснодаре ожидается дождь и 19 °С
Жители ЖК «Грин Парк» в Краснодаре пожаловались на рейдерский захват домов управляющей компанией
На Кубани с нефтеналивного танкера эвакуировали моряка с инсультом
В Сочи арестовали директора санатория «Знание». Коллеги опубликовали петицию в его защиту
Прокуратура потребовала убрать новые апартаменты в Сочи, но суд решил иначе

Лента новостей

Ура, жара?
Вчера, 11:04 Партнерский
Ура, жара?
Как выжить летом в Краснодаре, если у вас проблемы со здоровьем
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?
Не мусор, а вторсырье
28 мая, 16:20
Не мусор, а вторсырье
Теперь в Краснодаре можно сдать на переработку «сложные» отходы

Реклама на портале