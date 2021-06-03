На «Курорте Красная Поляна» создадут эксклюзивный клубный поселок «Шале 1032»

Соглашение между генеральным директором «Курорта Красная Поляна» Андреем Круковским и администрацией Краснодарского края в лице вице-губернатора Александра Руппеля подписали на Петербургском международном экономическом форуме 2 июня. В нем говорится о намерении создать на территории курорта эксклюзивный клуб «Шале 1032». Он будет располагаться в окружении гор на отметке выше 1 тыс. метров над уровнем моря.

В проект инвестируют 3 млрд 700 млн рублей. 23 шале будут возводить на территории 11,6 га. Открыть комплекс рассчитывают в 2023 году. Планируется, что он станет одним из лучших мировых проектов круглогодичного отдыха в горах. Шале будут выполнены из дерева, что позволит выйти на новый уровень осознанного комплексного подхода к инвестиционным проектам в туризме.

Напомним, с июля до конца августа на «Курорте Красная Поляна» будет работать иммерсивная выставка «Первые дети на Марсе».