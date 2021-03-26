В Сочи продали гостиницу «Олимпийская» по заниженной в 31 раз цене. СК завел дело

СК по Краснодарскому краю 26 марта сообщил о возбуждении уголовного дела против руководства ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс»

Пансионат «Олимпийский Дагомыс» открыли в 1982 году. Он представлял из себя единый комплекс, состоящий из восьмиэтажной круглой гостиницы «Олимпийской» и отеля «Дагомыс». В 90-х комплекс разделили. Гостиница перешла в собственность ОАО «Пансионат Олимпийский Дагомыс». Находящийся рядом оздоровительный комплекс «Дагомыс» принадлежит Управлению делами президента. Его отремонтировали в 2013 году.

Гостиницу «Олимпийскую» собирались реконструировать в 2016 году, писал РБК. В том же году имущество ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» перешло в собственность нового инвестора — компании «Юг-недвижимость».

26 марта 2021 года в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что против руководства ОАО «Пансионат Олимпийский-Дагомыс» возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями лицами из совета директоров и собрания акционеров (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По данным следствия, летом 2016 года совет директоров провел заседание о продаже коммерческой фирме гостиницы «Олимпийская» стоимостью более 466 млн рублей. 29 июля сделку и ее сумму одобрили акционеры общества.

Несмотря на это, в тот же день неустановленные лица из числа руководства санатория злоупотребили своими полномочиями и заключили с компанией договор купли-продажи за 15 млн 100 тыс. рублей. Имущество было отчуждено по заниженной в 31 раз цене. В результате у общества образовалась задолженность на сумму свыше 256 млн рублей. Это привело к его банкротству.

Отметим, что в 2018 году конкурсный управляющий АО «Пансионат «Олимпийский-Дагомыс» Игорь Прокопенко пытался через суд признать недействительным договор купли-продажи гостиницы «Олимпийской» компании ООО «Юг-недвижимость». Он заявлял, что имущество было продано по заниженной цене. Однако суд отказал в удовлетворении иска, сообщал «Коммерсантъ».

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

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