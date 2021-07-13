В Сочи осудили бухгалтера, которая списала 54 млн во время Олимпиады-2014

Краснодарский край

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13 июля в Сочи дали 5 лет колонии бухгалтеру за мошенничество во время Зимних Олимпийских игр в 2014 году

Напомним, в январе 2020 года в Москве сотрудники ФСБ задержали 49-летнюю жительницу Краснодара, которая работала бухгалтером в некоммерческой организации «Стандарты социального питания», занимающейся питанием в школах Сочи.

Женщину обвинили в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения. В октябре дело передали в суд. 

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13 июля 2021 года Центральный районный суд Сочи окончил рассмотрение дела и вынес женщине приговор, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. Там также рассказали подробности дела. 

Оказалось, что с января 2012 года женщина, являясь главным бухгалтером фирмы, совместно с подельником разработала следующую схему: они подбирали юрлиц с общей системой налогообложения (ОСН), получали от них счета на оплату и документы, подтверждающие факт выполнения работ. 

Таким образом были подобраны счета на оплату за уборку и дезинфекцию объектов общепита в Олимпийском парке, за логистику, аренду грузовой техники с рабочими и так далее. Общая стоимость работ, которые фактически не были выполнены, — свыше 54 млн рублей.

Также с августа 2013 по апрель 2014 года на счёт фирмы поступили деньги за организацию общественного питания в период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр. Их перевёл в том числе оргкомитет Олимпиады. На основании ранее подобранных счетов бухгалтер списала 54 млн 428 тыс. 600 рублей. 

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Также с августа 2013 по апрель 2014 года на счёт фирмы поступили деньги за организацию общественного питания в период подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр. Их перевёл в том числе оргкомитет Олимпиады. На основании ранее подобранных счетов бухгалтер списала 54 млн 428 тыс. 600 рублей. 

В суде женщина частично признала свою вину. Ее признали виновной и приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также ей назначили штраф в 300 тыс. рублей, ее счета и имущество арестованы. 

Уголовное дело в отношении подельника выделено в отдельное производство.

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В Сочи осудили бухгалтера, которая списала 54 млн во время Олимпиады-2014
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