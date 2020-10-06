В Краснодаре бухгалтер похитила 54 млн рублей у организации, которая занимается школьным питанием
6 октября в прокуратуре Краснодарского края рассказали, что завершили расследование дела по хищению денег у некоммерческой организации в Сочи
Известно, что 49-летняя жительница Краснодара работала бухгалтером в некоммерческой организации «Стандарты социального питания», занимающейся питанием в школах Сочи. По версии следствия, в декабре 2014 года сотрудница вместе с сообщником сделала семь переводов средств со счетов организации на счета трех компаний-однодневок, которые якобы оказывали услуги по погрузочным работам и составлению плана питания.
При этом по факту АНО не нуждалась в таких услугах, так как они выполнялись контрагентами и самой организацией. Ущерб предприятию превысил 54 млн рублей.
Женщину обвинили в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). 6 октября в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что в Сочи утвердили обвинительное заключение, дело направили в Центральный районный суд. Сейчас обвиняемая находится под стражей.
Напомним, в феврале 2020 года стало известно, что в Геленджике при ремонте двух школ похитили 750 тыс. рублей.
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