В Краснодаре будут судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей
Сотрудник департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара предстанет перед судом за получение крупной взятки, сообщил СК Кубани 14 апреля
Следствие установило, что главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара в 2020 году получил обращение от строительной компании, которая занималась возведением учебно-спортивного центра одного из университетов города. Речь может идти о строительстве комплекса возле Покровских озер.
В запросе строительная компания написала о возможности согласовать документы на прокладку кабельной линии в охранной зоне. Чиновник выехал на место вместе с подрядчиком и увидел деревья на территории, где должна пройти кабельная трасса. Сотрудник мэрии заявил, что необходимо рассчитать стоимость компенсации за вырубку зеленых насаждений, но за взятку в 500 тыс. рублей он готов указать меньшее количество деревьев в акте обследования. Так он предложил подрядчику сэкономить на порубочном билете.
В июне 2020 года подрядчик под контролем полиции передал деньги чиновнику. После этого его задержали, а позже сняли с должности.
Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в крупном размере). 14 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что дело передали в суд.
Напомним, месяцем ранее стало известно о том, что фигурантом уголовного дела стал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара. Его подозревают в превышении полномочий: чиновник подписал акты, на основании которых технические этажи многоэтажек перешли из общедолевой в частную собственность.
Ранее Юга.ру писали, что в начале февраля уголовное дело за взятку в 4,5 млн рублей завели на главу налоговой Туапсе. В апреле по делу о взятках задержали главу Щербиновского района и замглаву Каневского.