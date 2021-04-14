В Краснодаре будут судить чиновника, который разрешил вырубить деревья за взятку в 500 тыс. рублей

Сотрудник департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара предстанет перед судом за получение крупной взятки, сообщил СК Кубани 14 апреля

Следствие установило, что главный специалист отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара в 2020 году получил обращение от строительной компании, которая занималась возведением учебно-спортивного центра одного из университетов города. Речь может идти о строительстве комплекса возле Покровских озер.

В запросе строительная компания написала о возможности согласовать документы на прокладку кабельной линии в охранной зоне. Чиновник выехал на место вместе с подрядчиком и увидел деревья на территории, где должна пройти кабельная трасса. Сотрудник мэрии заявил, что необходимо рассчитать стоимость компенсации за вырубку зеленых насаждений, но за взятку в 500 тыс. рублей он готов указать меньшее количество деревьев в акте обследования. Так он предложил подрядчику сэкономить на порубочном билете.

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В июне 2020 года подрядчик под контролем полиции передал деньги чиновнику. После этого его задержали, а позже сняли с должности. Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получении взятки в крупном размере). 14 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что дело передали в суд.