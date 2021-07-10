Краснодарца оштрафовали на 20 тыс. рублей за выкрики «Мы не рабы!» на январской акции протеста
Ленинский суд Краснодара 9 июля со второй попытки признал краснодарца виновным в организации митинга за выкрики в громкоговоритель
Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Портал Юга.ру вел текстовую трансляцию протестов в Краснодаре.
Один из участников акции протеста — Даниил Молчанов — выкрикивал в громкоговоритель фразы «Мы не рабы!» и «Мы здесь власть». За это суд признал его виновным в организации публичного мероприятия, сообщил 9 июля в своем телеграме адвокат Михаил Беньяш.
«Я так понимаю, что власти Российской Федерации отрицают эти два тезиса и правильно будет озвучивать свою позицию граждан теперь следует следующим образом: «Мы — рабы!» и «Народ властью не наделён», — написал адвокат.
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Ленинский районный суд Краснодара признал Молчанова виновным со второго раза. Как рассказал Беньяш 10 июля порталу Юга.ру, первый раз дело суд прекратил 1 февраля из-за отсутствия состава административного правонарушения.
Но затем инспектор по исполнению административного законодательства МВД по Краснодару подал в краевой суд жалобу и дело против Молчанова снова возобновили.
«Молчанов находился на несогласованном публичном мероприятии и осуществлял действия, направленные на координацию и согласованное действие большого скопления граждан, путем использования усилителя речи, выкрикивая лозунги, чем осуществлял действия, направленные на подготовку и проведение публичного мероприятия», — написано в жалобе сотрудника полиции.
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После этого дело возобновили и обвинили Молчанова по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ему выписали штраф в размере 20 тыс. рублей. Как сообщил Беньяш, Молчанов будет подавать аппеляцию.