Краснодарца оштрафовали на 20 тыс. рублей за выкрики «Мы не рабы!» на январской акции протеста

Ленинский суд Краснодара 9 июля со второй попытки признал краснодарца виновным в организации митинга за выкрики в громкоговоритель

Напомним, 23 января по всей России прошли митинги в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Портал Юга.ру вел текстовую трансляцию протестов в Краснодаре.

Один из участников акции протеста — Даниил Молчанов — выкрикивал в громкоговоритель фразы «Мы не рабы!» и «Мы здесь власть». За это суд признал его виновным в организации публичного мероприятия, сообщил 9 июля в своем телеграме адвокат Михаил Беньяш.

«Я так понимаю, что власти Российской Федерации отрицают эти два тезиса и правильно будет озвучивать свою позицию граждан теперь следует следующим образом: «Мы — рабы!» и «Народ властью не наделён», — написал адвокат.