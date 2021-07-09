«Земельный банк в Краснодаре исчерпан от слова совсем». Первышов подтвердил, что многодетные не получат больше земельные участки в городе

Мэр Краснодара Евгений Первышов 9 июля прокомментировал проблему предоставления земельных участков многодетным семьям и объяснил, почему сам не встал на очередь

Напомним, 30 июня президент России Владимир Путин провел прямую линию. Среди прочих проблем, с которыми жители страны обращались к главе государства, но которые не прозвучали в эфире, было обращение многодетных семей Краснодара о том, что им не выдают земельные участки в городе. «Если еще в 2017-18 годах городские власти нас уверяли, что готовятся выделить несколько гектар под данные цели, то сейчас ответ администрации один — «Земель нет»!», — говорилось в обращении.

Представитель активной группы многодетных Александра Князева также связывалась с порталом Юга.ру. Она писала, что земельные участки не выдаются с начала 2017 года. При этом в списке семей, имеющих право на землю, уже более 7 тыс. семей. «С 2020 года при подаче заявления на очередь перестали присваивать порядковый номер очереди, а только вручать уведомление о том, что семья имеет право на земельный участок. Единственное, что предлагает администрация города Краснодара — это всем встать на очередь в других муниципалитета края, то есть фактически заставляет многодетные семьи выселиться из города», — писала Князева.

В свою очередь в пресс-службе администрации Краснодара сообщили, что в краевом центре за 10 лет земельные участки для ИЖС и ведения подсобного хозяйства безвозмездно получили 2 тыс. 470 многодетных семей. Больше свободных земельных массивов, где можно было бы выделять участки, нет.

«В настоящее время вопрос обеспечения многодетных семей земельными участками стоит особенно остро. Проблемой является практическое отсутствие на территории города свободных земельных массивов. Поэтому законом предусмотрена возможность получить участок в другом районе», — говорил директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов. По данным администрации, пока участки в других муниципалитетах выбрали 13 многодетных семей Краснодара.

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На брифинге 9 июля журналисты спросили мэра Краснодара Евгения Первышова о проблеме предоставления земельных участков для многодетных. Он также заявил, что земель под эти цели в городе больше нет. «Что касается земельных участков, действительно, земельный банк в Краснодаре исчерпан от слова «совсем», — сказал Первышов.

По его словам, случаи, когда семьи, которые стоят на очереди в Краснодаре, обращаются за участками в другие муниципалитеты, «пока единичные», но их станет больше.

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