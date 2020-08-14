Первышов в отпуске показал первые шаги своего четвертого ребенка

В декларации главы Краснодара за 2019 год появился четвертый ребенок

На сайте администрации Краснодара 11 августа появился документ со сведениями о доходах мэра Краснодара Евгения Первышова, который сейчас находится в отпуске.

Согласно документу, за год глава города заработал 1 млн 634 тыс. рублей. В собственности Первышова есть земельный участок сельхозназначения для садоводства, а в пользовании две квартиры — 44 кв. метра и 168 кв. метров.

Также в декларации Первышова за 2019 год появился четвертый ребенок. Это заметили краснодарские паблики, после чего сам мэр в своем телеграм-канале показал младенца.

«В моей декларации появился четвертый ребенок. Первые шаги», — прокомментировал Первышов.