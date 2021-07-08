Оперштаб заявил, что концерт певицы Zivert в Краснодаре был не согласован
Власти Кубани 8 июля заявили, что проведут проверку из-за прошедшего концерта певицы Zivert в Краснодаре
Напомним, в Краснодарском крае до 1 октября действует режим повышенной готовности, который ввели в регионе в марте прошлого года из-за пандемии коронавируса. Все массовые мероприятия на Кубани под запретом, а заполняемость кинозалов, театров и стадионов не должна превышать 50%.
Тем временем, 7 июля в Краснодаре прошел концерт певицы Zivert. Зрители собрались послушать её в Баскет-холле, который вмещает несколько тысяч человек. Судя по кадрам из соцсетей, на мероприятии не соблюдалась социальная дистанция и другие ковидные ограничения.
Ситуацию с концертом прокомментировали 8 июля в телеграмм-канале оперштаба Кубани. Там заявили, что по факту нарушения режима повышенной готовности проведут проверку и примут меры. В первую очередь проверят площадку, где проходил концерт.
«Органы исполнительной власти Краснодарского края и Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю не согласовывали проведение этого концерта. Более того, в администрацию Краснодарского края за согласованием организаторы не обращались», — написали в оперштабе.
Напомним, в марте оштрафовали организаторов январского концерта Моргенштерна в Сочи из-за нарушений антиковидных правил.