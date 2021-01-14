Толпа детей выследила тиктокера Даню Милохина в парке «Краснодар» и начала преследовать его по городу

Краснодарский край

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Тиктокер Даня Милохин и команда Dream Team House 14 января побывали в парке «Краснодар»

Фото и видео прогулки по парку «Краснодар» опубликовали в инстаграме дома тиктокеров Dream Team House. На фотографиях Даня Милохин, Артур Бабич и Лиана Сулейманова позируют возле стадиона. После того как тиктокеры выложили фото в инстаграм, на место приехало много детей, чтобы сделать с ними фотографии.

«Короче, мы тут кофе решили попить, решили выйти через запасной выход, а там тоже такая ситуация», — сказал один из молодых людей на видео, снимая при этом толпу детей.

Смотрите фоторепортаж:

После этого команда отправилась в центр города на улицу Красную, побывала в ТРЦ «Галерея-Краснодар», и везде их встречали группы детей и подростков.

Позже Милохин выложил в своем инстаграме две фотографии. На первой видна толпа детей на Главной городской площади, а на второй тиктокера сопровождает сотрудник полиции. Никаких объяснений ни Милохин, ни его команда не дали.

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Толпа детей выследила тиктокера Даню Милохина в парке «Краснодар» и начала преследовать его по городу
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