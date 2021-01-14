Фото и видео прогулки по парку «Краснодар» опубликовали в инстаграме дома тиктокеров Dream Team House. На фотографиях Даня Милохин, Артур Бабич и Лиана Сулейманова позируют возле стадиона. После того как тиктокеры выложили фото в инстаграм, на место приехало много детей, чтобы сделать с ними фотографии.

«Короче, мы тут кофе решили попить, решили выйти через запасной выход, а там тоже такая ситуация», — сказал один из молодых людей на видео, снимая при этом толпу детей.