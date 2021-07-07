В Краснодаре застройщиков обвинили в краже почти 200 млн рублей

Краснодарский край

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7 июля прокуратура рассказала об уголовном деле в отношении трех застройщиков в Краснодаре, которые обманули 349 человек

По версии следствия, с 2016 года в Краснодаре застройщики под видом строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Авангард» и «Школьный» заключили договоры купли-продажи с 349 людьми. 

Передавать собственникам квартиры застройщики не собирались. Часть полученных денег они действительно направили на работы, чтобы создать видимость строительства. Но этого было недостаточно, чтобы для завершить стройку и сдать объекты в эксплуатацию.

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Общий ущерб составил более 190 млн рублей. У застройщиков арестовали имущество на сумму более 210 млн рублей и возбудили против них уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Дело передали в суд, сообщили 7 июля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Портал Юга.ру регулярно пишет про обманутых дольщиков и застройщиков-мошенников. Так, в апреле в Краснодаре обвинили двух застройщиков в краже 696 млн рублей, а застройщикам ЖК «Кино», которые украли более 754 млн рублей, дали от 5 до 7 лет колонии.

Краснодар Мошенничество Обманутые дольщики

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В Краснодаре застройщиков обвинили в краже почти 200 млн рублей
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