В Краснодаре застройщиков обвинили в краже почти 200 млн рублей

7 июля прокуратура рассказала об уголовном деле в отношении трех застройщиков в Краснодаре, которые обманули 349 человек

По версии следствия, с 2016 года в Краснодаре застройщики под видом строительства многоквартирных домов в жилых комплексах «Авангард» и «Школьный» заключили договоры купли-продажи с 349 людьми.

Передавать собственникам квартиры застройщики не собирались. Часть полученных денег они действительно направили на работы, чтобы создать видимость строительства. Но этого было недостаточно, чтобы для завершить стройку и сдать объекты в эксплуатацию.