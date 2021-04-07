Прокуратура 6 апреля передала в суд уголовное дело в отношении двух застройщиков, которые похитили деньги у 706 дольщиков жилья на Кубани и в Адыгее

Следствие установило, что два жителя Краснодара с 2010 по 2017 год собирали деньги на возведение трех жилищно-строительных коперативов — РАДА, «Семейный» и «Наш Дом». Застройщики похитили у 706 дольщиков более 696 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на строительство многоэтажек в поселке Краснодарском, Тимашевске, Горячем Ключе, ауле Новая Адыгея и в Краснодаре на улице Рахманинова, 32.

Двух краснодарцев обвинили в пяти эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). На их имущество наложили арест, чтобы возместить ущерб пострадавшим.

Зампрокурора Кубани 6 апреля передал уголовное дело в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2020 года обманутые дольщики ЖСК «Наш дом» приехали в Сочи в один день с Владимиром Путиным, чтобы привлечь его внимание к своей проблеме.