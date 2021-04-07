В Краснодаре будут судить двух застройщиков за обман дольщиков на 696 млн рублей

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Прокуратура 6 апреля передала в суд уголовное дело в отношении двух застройщиков, которые похитили деньги у 706 дольщиков жилья на Кубани и в Адыгее

Следствие установило, что два жителя Краснодара с 2010 по 2017 год собирали деньги на возведение трех жилищно-строительных коперативов — РАДА, «Семейный» и «Наш Дом». Застройщики похитили у 706 дольщиков более 696 млн рублей. Эти деньги должны были пойти на строительство многоэтажек в поселке Краснодарском, Тимашевске, Горячем Ключе, ауле Новая Адыгея и в Краснодаре на улице Рахманинова, 32.

Читайте также:

Двух краснодарцев обвинили в пяти эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). На их имущество наложили арест, чтобы возместить ущерб пострадавшим.

Зампрокурора Кубани 6 апреля передал уголовное дело в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн рублей, уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее Юга.ру писали, что в ноябре 2020 года обманутые дольщики ЖСК «Наш дом» приехали в Сочи в один день с Владимиром Путиным, чтобы привлечь его внимание к своей проблеме.

Жилье Краснодар Недвижимость Обманутые дольщики Прокуратура Строительство Суд Тимашевский район

Новости

В Краснодаре будут судить двух застройщиков за обман дольщиков на 696 млн рублей
В Краснодаре машина фиксации нарушений ПДД заехала на встречку, чтобы развернуться на перекрестке
Студент каневского колледжа сообщил, что его заставляют уйти с бюджета из-за поста о Навальном
В Новороссийске прокуратура не разрешила «Водоканалу» купить Toyota Camry
Главу Апшеронска сняли с поста за сокрытие 20 млн рублей доходов
Жителям Крымского района из-за ремонта отключат воду

Лента новостей

«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Вчера, 08:01
«Центр Краснодара давно пора закрыть для автомобилей»
Константин Трудик объясняет, почему все останутся в выигрыше, если сделать исторические кварталы пешеходными
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
1 апреля, 18:07 Партнерский
Вареники с бананом, икра белуги‑альбиноса, грибы шиитаке
Угадайте, что из этого можно заказать в СберМаркете
Научиться жить в дружбе
2 апреля, 10:10
Научиться жить в дружбе
Пульсирующая комната, учебная квартира и другие способы лучше понять людей с РАС

Реклама на портале