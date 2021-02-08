Бывший депутат Анапы, который незаконно построил дом и продал в нем квартиры, получил два года колонии
8 февраля стало известно, что экс-депутату Анапы, которого признали виновным в махинациях с землей, не удалось обжаловать приговор
Напомним, 15 апреля 2019 года на муниципального депутата Анапы Игоря Илько завели уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Его обвинили по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).
По данным следствия, с 2013 года в течение трех лет Илько возводил многоэтажный самострой на участке своей матери, потом узаконил его через суд и продал квартиры. В общей сложности он получил около 40 млн рублей.
29 октября 2020 года анапский городской суд рассмотрел дело бывшего депутата. В суде выяснилось, что мужчина не проходил обязательную регистрацию в органах для осуществления предпринимательской деятельности. В итоге Илько признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении.
8 февраля в пресс-службе Краснодарского краевого суда сообщили, что судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела апелляцию на приговор и оставила его без изменений. Бывший муниципальный депутат Игорь Илько проведет в колонии-поселении два года. Приговор вступил в законную силу.