В Северском районе продолжает подниматься уровень воды в реках

В Северском районе, где из-за непогоды действует режим ЧС, 6 июля в реки продолжает поступать вода с гор

Напомним, на Кубани в шести муниципалитетах действует режим ЧС. Стихия также нанесла ущерб Северскому району. Там в ночь на 6 июля вышла из берегов река Шебш и затопила сёла Тхамаха и Шабановское, население эвакуировали. Проезд по населенным пунктам затруднен, сообщили в телеграм-канале краевого оперштаба.

Всего уровень воды поднялся в трех реках Северского района: Шебш, Афипс и Убин. Дожди в районе прекратились, но вода продолжает поступать с гор. В селе Шабановском подтопило 8 придворовых территорий и 5 домов. На базе школы № 2 развернули пункт временного размещения. Ночью туда доставили 21 человека, в том числе шестеро детей. В селе Тхамаха подтопило 6 придворовых территорий, вода зашла в 6 домов.

В пунктах временного размещения ночью находились 14 человек, из них два ребенка. Сейчас в эвакопунктах находится четыре человека, один из них лежачий больной.

Кроме того, от района оказалась отрезана станица Ставропольская. Местные жители пишут в соцсетях, что там нет света и возможности выехать из поселения. Обновление. В 14:09 в телеграм-канале оперштба рассказали о ситуации в станице. Река Шебш, проходящая через Ставпропольскую, вышла из берегов и заблокировала проезд к населенному пункту. Затоплен мост через реку на трассе на выезде из станицы Григорьевской в сторону Ставропольской. Также невозможно проехать по мосту через реку в самой Ставропольской. В пик паводка подтопило несколько домовладений, расположенных вдоль русла.