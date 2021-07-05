На Кубани неделя начнется с дождей и гроз

Гидрометцентр прогнозирует прохладное начало недели с облачностью, грозой и временами сильным дождем. В Краснодаре воздух днем прогреется до 28°, ночью температура упадет до 18-20°. Порывы ветра могут достигать 12-14 м/c.

Напомним, что по краю все еще действует штормовое предупреждение. Также ожидается облачность, дождь и грозы. В некоторых районах возможны ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 22 м/с.

На Черноморском побережье температура днем составит 24-29°, ночью может упасть до 19°. В юго-восточных предгорных районах днем воздух прогреется до 25-30° и 13-18° ночью.

В Сочи на 5 июля действует экстренное предупреждение: сильные дожди, грозы, град и шквалистое усиление ветра 20-22 м/c. На реках возможны резкие подъемы воды, а в горной зоне риск схода селей. На участке Магри — Веселое есть возможность формирования смерчей над морем. Спасатели советуют воздержаться от выхода в море и экскурсий в горной местности.

При возникновении происшествий следует звонить по телефонам 101 и 112.