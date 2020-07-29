На Кубани в Азовском море ребенок перевернулся на матрасе и утонул, один из пытавшихся его спасти взрослых погиб
В Славянском районе 27 июля утонули ребенок и пытавшийся его спасти взрослый
Два дня назад в непредназначенном для купания месте шестилетний ребенок перевернулся в Азовском море на надувном матрасе и утонул. Его пытались спасти двое взрослых, один из них погиб, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации Славянского района.
Читайте также:
Как рассказал глава Ачуевского сельского поселения, трагедия произошла в районе старого рыбколхоза им. Карла Маркса, за базой отдыха «Лебяжий берег».
В администрации Славянского района напомнили, что в муниципалитете купание разрешено на городском пляже на реке Протока в Славянске-на-Кубани, а также на пляжах «Оазис» и «Лебяжий берег» в селе Ачуево. В остальных водоемах купаться опасно.
Всего с начала года, по данным районной администрации, в водоемах Славянского района утонули 11 человек.
Читайте также:
Местные власти также предостерегли отдыхающих от использования надувных матрасов во время купания.
Как сообщали Юга.ру, 18 июня в Юбилейном микрорайоне Краснодара трое подростков зашли в реку, чтобы искупаться, одного ребенка унесло течением. Поиски 12-летнего мальчика продолжались до 20 июня, он погиб, спасатели нашли его тело. 27 июля в Черном море у берегов Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами.
Читайте также
История «краснодарской» подводной лодки с Затона