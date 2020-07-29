На Кубани в Азовском море ребенок перевернулся на матрасе и утонул, один из пытавшихся его спасти взрослых погиб

В Славянском районе 27 июля утонули ребенок и пытавшийся его спасти взрослый

Два дня назад в непредназначенном для купания месте шестилетний ребенок перевернулся в Азовском море на надувном матрасе и утонул. Его пытались спасти двое взрослых, один из них погиб, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации Славянского района.

Как рассказал глава Ачуевского сельского поселения, трагедия произошла в районе старого рыбколхоза им. Карла Маркса, за базой отдыха «Лебяжий берег».

В администрации Славянского района напомнили, что в муниципалитете купание разрешено на городском пляже на реке Протока в Славянске-на-Кубани, а также на пляжах «Оазис» и «Лебяжий берег» в селе Ачуево. В остальных водоемах купаться опасно.

Всего с начала года, по данным районной администрации, в водоемах Славянского района утонули 11 человек.