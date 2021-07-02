Строительство второй очереди дороги в обход Майкопа обещают закончить в 2021 году

Кумпилов рассказал, что реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого ремонтируют и строят дороги в республике, идет опережающими темпами.

«На ремонт и строительство дорог выделяются значительные средства, которые дают нам возможность опережающими темпами выполнить плановые показатели, увеличить объем работ по развитию транспортной инфраструктуры республики. Сейчас позволяют это сделать и погодные условия», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Так, в 2021 году в Адыгее собираются отремонтировать 75 тыс. 624 км дорог, продолжить строительство транспортной развязки на автодороге Энем — Новобжегокай и закончить вторую очередь дороги в обход Майкопа.

Напомним, в 2009 году открыли первую очередь дороги в обход Майкопа — участок длиной 9 км. Вторая очередь, которую начали строить в 2019 году, соединит две трассы: Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск и Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская-Карачаевск. На участке длиной 10,4 км сделают три моста. В третьей очереди длина магистрали составит 7,5 км, ее начнут строить в 2022 году.

Кроме того, на совещании отметили, что все запланированные на этот год работы были выполнены ещё в прошлом году.