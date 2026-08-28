В парке «Краснодар» открыли пещеру со сталактитами и кристаллами
В «Парке облаков» открыли продолжение подземного грота. Теперь его можно пройти насквозь
28 августа телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что открылась новая часть грота — пещера со сталактитами.
Локация выглядит как узкая пещера со стенами из искусственного камня, который похож на натуральную породу. В середине проходит дорожка для посетителей — она расположена между сталактитами и сталагмитами.
Сталактиты — это минеральные наросты, которые свисают с потолка или свода пещеры. Они напоминают сосульки. Часто внутри у них есть полая камера, по которой продолжает стекать вода.
Сталагмиты — образования, которые поднимаются со дна пещеры. Они похожи на перевернутые конусы.
Кроме того, в пещере есть небольшие водоемы с бирюзовой водой, кристаллы и самоцветы. Атмосферу дополняет подсветка разных цветов — желтая, зеленая, розовая, голубая.
Напомним, 15 августа в парке открыли первую подземную часть грота — с озером и водопадом. Новая локация стала ее продолжением, и теперь грот можно пройти насквозь — от входа возле гейзера «Эйфория» к «Висячим садам».
В парке «Краснодар» пройдет «Стереопикник»:
Краснодарцы уже назвали новую пещеру «произведением искусства» и выразили беспокойство по поводу того, что из-за популярности очереди в пещеру станут еще длиннее. Напомним, в день открытия первой части грота на входе скопилось много людей — приходилось ждать до 1,5 часа.
Как писали Юга.ру, в августе стало известно, что парк «Краснодар» этим летом принял в 2 раза больше гостей.