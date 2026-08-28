В парке «Краснодар» открыли пещеру со сталактитами и кристаллами

В «Парке облаков» открыли продолжение подземного грота. Теперь его можно пройти насквозь

28 августа телеграм-канал парка «Краснодар» сообщил, что открылась новая часть грота — пещера со сталактитами.

Локация выглядит как узкая пещера со стенами из искусственного камня, который похож на натуральную породу. В середине проходит дорожка для посетителей — она расположена между сталактитами и сталагмитами.

Сталактиты — это минеральные наросты, которые свисают с потолка или свода пещеры. Они напоминают сосульки. Часто внутри у них есть полая камера, по которой продолжает стекать вода.



Сталагмиты — образования, которые поднимаются со дна пещеры. Они похожи на перевернутые конусы.

Кроме того, в пещере есть небольшие водоемы с бирюзовой водой, кристаллы и самоцветы. Атмосферу дополняет подсветка разных цветов — желтая, зеленая, розовая, голубая.

Напомним, 15 августа в парке открыли первую подземную часть грота — с озером и водопадом. Новая локация стала ее продолжением, и теперь грот можно пройти насквозь — от входа возле гейзера «Эйфория» к «Висячим садам».