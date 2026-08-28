Власти Краснодара признали нехватку учителей начальных классов. А что по зарплатам?

В мэрии Краснодара прокомментировали дефицит учителей в школах и рассказали о зарплатах педагогов

28 августа замглавы Краснодара Анна Леонова на пресс-брифинге прокомментировала ситуацию с кадровым голодом в городских школах. По словам чиновницы, главная «болевая точка» — нехватка учителей начальных классов. При этом наиболее остро проблема стоит в новых микрорайонах. «В каждой школе все индивидуально. Есть территориальный признак — например, новые микрорайоны. Туда очень сложно набрать педагогов, потому что район еще не полностью заселен. Не приедет из центра города учитель работать в район ЖК «Дыхание». Поэтому штат формируется из тех педагогов, которые туда же и переехали», — пояснила Леонова.

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Замглавы отметила, что в целом по Краснодару основной педагогический состав сформирован, хотя вакансии по отдельным предметам остаются открытыми:



«Есть недоборы, но основной штат набран. Где-то не хватает одного физика, где-то — математика. Но это просто на какой-то период: нагрузка ложится на другого учителя. Да, мы не скрываем, у нас большая нагрузка на учителей, они работают не на одну ставку, а от 1,5 до 1,9. Сказать, что у нас прям нехватка, я не могу, хотя вакансии есть. Учителя приходят и уходят — в новые филиалы, например. Школа — это живой организм».



Отметим, в июле 2025 года вице-губернатор Кубани Анна Минькова заявила, что в Краснодарском крае не хватает нескольких тысяч учителей. В этом году количество открытых вакансий в школах Леонова не озвучила даже приблизительно.



Замглавы напомнила, что в Краснодаре действуют меры поддержки: педагогам компенсируют аренду жилья и выплачивают по 25 тыс. рублей в месяц на ипотеку в течение трех лет. Кроме того, в прошлом году 94 человека поступили в вузы на педагогические специальности по целевому направлению.

Целевое направление (целевое обучение) — способ поступления в вуз, когда абитуриент учится бесплатно за счет государства, но по договору с конкретным будущим работодателем. После получения диплома выпускник обязан отработать у этого работодателя не меньше трех лет.



Учиться на педагога по договору о целевом обучении в России необходимо от 4 до 5 лет в вузе либо от 2 до 4 лет в колледже.

Также Леонова озвучила уровень доходов учителей. Минимальный оклад составляет 28 тыс. рублей, а с учетом доплат — 36–38 тыс. рублей. При этом, по ее же словам на этом же брифинге, молодой специалист без опыта и дополнительной нагрузки получает не менее 50 тыс. рублей в месяц.