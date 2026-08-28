Власти Краснодара рассказали, сколько первоклассников в этом году пойдут в школы

28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Его посетила заместитель главы города Анна Леонова.

Она рассказала, что предварительно 19 тысяч первоклассников пойдут на школьную линейку 1 сентября. Точное количество чиновница не смогла назвать, потому что в образовательные учреждения до сих пор идет набор учеников.