Власти Краснодара рассказали, сколько первоклассников в этом году пойдут в школы
В Краснодаре назвали предварительное число первоклассников
28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Его посетила заместитель главы города Анна Леонова.
Она рассказала, что предварительно 19 тысяч первоклассников пойдут на школьную линейку 1 сентября. Точное количество чиновница не смогла назвать, потому что в образовательные учреждения до сих пор идет набор учеников.
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Всего в школах Краснодара обучаются 207 тысяч детей.
По словам Леоновой, основная масса краснодарских школ — учреждения вместимостью 1100 мест. В каждой из них примерно шесть-семь первых классов на 30–35 человек.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре школу в районе Петра Метальникова не откроют к 1 сентября.