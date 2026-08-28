Власти Краснодара рассказали, сколько первоклассников в этом году пойдут в школы

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре назвали предварительное число первоклассников

28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Его посетила заместитель главы города Анна Леонова.

Она рассказала, что предварительно 19 тысяч первоклассников пойдут на школьную линейку 1 сентября. Точное количество чиновница не смогла назвать, потому что в образовательные учреждения до сих пор идет набор учеников. 

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По словам Леоновой, основная масса краснодарских школ — учреждения вместимостью 1100 мест. В каждой из них примерно шесть-семь первых классов на 30–35 человек. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре школу в районе Петра Метальникова не откроют к 1 сентября.

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