Дроны атаковали Севастополь: повреждены многоэтажка, детсад и автомобили

28 августа глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что город атаковали БПЛА. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В результате взрыва в здании выбило окна и рамы, пострадали балконы. В некоторых квартирах повреждены стены и мебель.

Развозжаев добавил, что беспилотник был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. После атаки на пятом этаже дома произошло возгорание. Пожар уже потушили. Сейчас специалисты разбирают завалы.