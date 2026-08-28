Дроны атаковали Севастополь: повреждены многоэтажка, детсад и автомобили
Жилой дом серьезно пострадал после атаки БПЛА в Севастополе
28 августа глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что город атаковали БПЛА. Наиболее серьезные повреждения получил пятиэтажный многоквартирный дом на улице Героев Подводников, 12. В результате взрыва в здании выбило окна и рамы, пострадали балконы. В некоторых квартирах повреждены стены и мебель.
Развозжаев добавил, что беспилотник был оснащен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. После атаки на пятом этаже дома произошло возгорание. Пожар уже потушили. Сейчас специалисты разбирают завалы.
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Пожилая женщина, предположительно, получила закрытую черепно-мозговую травму, мужчина пострадал от осколков. Еще двое жителей получили легкие травмы и от госпитализации отказались.
Также от ударной волны досталось двум корпусам детского сада № 34. Кроме того, повреждения получили больше 15 автомобилей.
На улице Братьев Манганари после падения обломков сбитых беспилотников загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили. Как уточнил глава, расположенные рядом резервуары при этом не загорелись.
Как писали Юга.ру, 21 августа при атаке на Симферопольский район погибли два человека, еще четверо получили ранения.