В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой: ответили власти города

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Замглавы Краснодара рассказала о мерах безопасности в школах

28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Спикером на мероприятии выступила заместитель главы города Анна Леонова, которая в том числе рассказала о мерах безопасности в школах. 

Она подчеркнула, что все учреждения охраняют ЧОПы. Всего привлечена 51 компания, каждая из которых имеет лицензию Росгвардии. 

На оснащение школ первой и второй категории (более 1100 и более 800 учеников соответственно), которых в Краснодаре больше всего, выделили 198 млн рублей. На эти деньги обновили охранное оборудование или установили новое. 

На территории всех школ первой и второй категории размещены охранные пункты, где находится управление всеми камерами и дверями. Помимо этого, у охранника, который сидит на входе в организацию, есть собственный пульт и кнопка, которую он обязан нажать в случае угрозы безопасности — после этого двери закроются и приедут сотрудники Росгвардии. 

Кроме того, в течение всего года на входе в школу будут дежурить сотрудники полиции, а в самих учреждениях есть заместитель директора по безопасности, который должен контролировать ситуацию.

Власти Краснодара признали нехватку учителей начальных классов:

Также Леонова ответила, сколько школ Краснодара оборудовано защитной пленкой от атаки БПЛА и где есть укрытия. 

По ее словам, новые учреждения уже построены с учетом правил безопасности — в коридорах нет окон. Кроме того, в школах есть отдельные места, оснащенные противопожарными дверями и банкетками, а также неостекленные спортзалы, которые тоже можно использовать как укрытие. 

Однако в школах старой постройки в коридорах большие окна, которые необходимо заклеивать. 

По словам Леоновой, сейчас бронепленка установлена в учреждениях одного из районов города. Она отметила, что средства на эти цели выделяют, но иногда родители приходят в школы с собственной инициативой. 

Как писали Юга.ру, в марте в Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА.

Безопасность Дети Краснодар Образование СВО Школа Школьники

Новости

Девелоперам предлагают показать проекты, повлиявшие на облик крупнейших городов страны. Как участвовать в конкурсе?
В Фанагории нашли район античных виноделов. Там могли производить тысячи тонн вина в год
ФАС раскрыла картель на 1,8 млрд рублей с участием компании из Краснодара
В заповеднике «Утриш» под Анапой спустя трое суток потушили крупный пожар
Дроны атаковали Севастополь: повреждены многоэтажка, детсад и автомобили
В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой: ответили власти города

Лента новостей

«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Сегодня, 09:45
«Я не понимаю, откуда у людей столько ненависти!»
Уличный художник Miles из Краснодара — о пиксельных сердцах, сталкинге и мечте создать арт-объект в парке Галицкого
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
26 августа, 18:16
Битва за лес, «корчия» и засыпанный Карасун
Создательница «Непарадного Краснодара» Анастасия Передреева — об экологической истории города
С любовью к малой родине
Вчера, 16:46
С любовью к малой родине
На фестивале «Традиции родного края» южане поработали в питомнике лошадей, освоили народные промыслы и организовали фотовыставку

Реклама на сайте