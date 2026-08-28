В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой: ответили власти города
Замглавы Краснодара рассказала о мерах безопасности в школах
28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Спикером на мероприятии выступила заместитель главы города Анна Леонова, которая в том числе рассказала о мерах безопасности в школах.
Она подчеркнула, что все учреждения охраняют ЧОПы. Всего привлечена 51 компания, каждая из которых имеет лицензию Росгвардии.
На оснащение школ первой и второй категории (более 1100 и более 800 учеников соответственно), которых в Краснодаре больше всего, выделили 198 млн рублей. На эти деньги обновили охранное оборудование или установили новое.
На территории всех школ первой и второй категории размещены охранные пункты, где находится управление всеми камерами и дверями. Помимо этого, у охранника, который сидит на входе в организацию, есть собственный пульт и кнопка, которую он обязан нажать в случае угрозы безопасности — после этого двери закроются и приедут сотрудники Росгвардии.
Кроме того, в течение всего года на входе в школу будут дежурить сотрудники полиции, а в самих учреждениях есть заместитель директора по безопасности, который должен контролировать ситуацию.
Власти Краснодара признали нехватку учителей начальных классов:
Также Леонова ответила, сколько школ Краснодара оборудовано защитной пленкой от атаки БПЛА и где есть укрытия.
По ее словам, новые учреждения уже построены с учетом правил безопасности — в коридорах нет окон. Кроме того, в школах есть отдельные места, оснащенные противопожарными дверями и банкетками, а также неостекленные спортзалы, которые тоже можно использовать как укрытие.
Однако в школах старой постройки в коридорах большие окна, которые необходимо заклеивать.
По словам Леоновой, сейчас бронепленка установлена в учреждениях одного из районов города. Она отметила, что средства на эти цели выделяют, но иногда родители приходят в школы с собственной инициативой.
Как писали Юга.ру, в марте в Новороссийске родителям предложили купить бронепленку на школьные окна для защиты от БПЛА.