В каких школах Краснодара есть укрытия от БПЛА и везде ли окна заклеены бронепленкой: ответили власти города

28 августа в Краснодаре состоялся пресс-брифинг, посвященный началу нового учебного года. Спикером на мероприятии выступила заместитель главы города Анна Леонова, которая в том числе рассказала о мерах безопасности в школах.

Она подчеркнула, что все учреждения охраняют ЧОПы. Всего привлечена 51 компания, каждая из которых имеет лицензию Росгвардии.

На оснащение школ первой и второй категории (более 1100 и более 800 учеников соответственно), которых в Краснодаре больше всего, выделили 198 млн рублей. На эти деньги обновили охранное оборудование или установили новое.

На территории всех школ первой и второй категории размещены охранные пункты, где находится управление всеми камерами и дверями. Помимо этого, у охранника, который сидит на входе в организацию, есть собственный пульт и кнопка, которую он обязан нажать в случае угрозы безопасности — после этого двери закроются и приедут сотрудники Росгвардии.

Кроме того, в течение всего года на входе в школу будут дежурить сотрудники полиции, а в самих учреждениях есть заместитель директора по безопасности, который должен контролировать ситуацию.